Надівав гумову маску та погрожував: затримали серійного грабіжника з Дніпропетровщини – фото
У місті Кам'янське на Дніпропетровщині 27 квітня затримали чоловіка, який неодноразово грабував офіси та магазини. Зазвичай він прикривав обличчя гумовою чи медичною маскою та погрожував пістолетом. У нього виявили зброю та боєприпаси.
Джерело:Поліція Дніпропетровщини
Особу ймовірного грабіжника викрили після чергового нападу на офіс кредитної установи. Ним виявився 33-річний місцевий житель.
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Пістолет, з якими чоловік здійснював пограбування / Фото Нацполіції
Що знайшли в нього вдома
- Правоохоронці Кам'янського після встановлення особи підозрюваного прийшли до нього з обшуком.
- У його помешканні знайшли пістолет, гумові маски та корпус гранати.
- Слідчі вважають, що це все він використовував у скоєнні злочинів.
- Вже встановили всі пограбування, до яких він може бути причетним. Але їх кількість не повідомляють.
- Наразі з'ясовують чи були в нього напарники.
Частина гранати, яку знайшли в домі зловмисника / Фото Нацполіції
Яке покарання за такі злочини
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. За нею зловмисник може отримати від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Невдовзі зловмиснику мають обрати запобіжний захід.
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