Надівав гумову маску та погрожував: затримали серійного грабіжника з Дніпропетровщини – фото

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині 27 квітня затримали чоловіка, який неодноразово грабував офіси та магазини. Зазвичай він прикривав обличчя гумовою чи медичною маскою та погрожував пістолетом. У нього виявили зброю та боєприпаси.

Особу ймовірного грабіжника викрили після чергового нападу на офіс кредитної установи. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

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Пістолет, з якими чоловік здійснював пограбування / Фото Нацполіції

Що знайшли в нього вдома

Правоохоронці Кам'янського після встановлення особи підозрюваного прийшли до нього з обшуком.

У його помешканні знайшли пістолет, гумові маски та корпус гранати.

Слідчі вважають, що це все він використовував у скоєнні злочинів.

Вже встановили всі пограбування, до яких він може бути причетним. Але їх кількість не повідомляють.

Наразі з'ясовують чи були в нього напарники.



Частина гранати, яку знайшли в домі зловмисника / Фото Нацполіції

Яке покарання за такі злочини

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. За нею зловмисник може отримати від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Невдовзі зловмиснику мають обрати запобіжний захід.