Чиновник міськради та підприємець фірми-підрядника розробили злочинну схему. Чи були до неї задіяні інші особи – встановлюють правоохоронці.

До теми 3 тисячі доларів за "легку" статтю: ДБР затримало на хабарі львівського поліцейського – фото

Що відомо про масштабну крадіжку держкоштів

  • Приватна фірма проводила ремонт у міському сквері.
  • Посадовець Кам’янської міської ради та підприємець змовилися: працівники фірми вносили неправдиві відомості в актах виконаних робіт.
  • Таким чином їм вдалось привласнити 8 мільйонів гривень.

Яка відповідальність за злочин

  • Правоохоронці провели обшук на робочому місці посадовця.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
  • За це чиновнику загрожує обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.