Чиновник міськради та підприємець фірми-підрядника розробили злочинну схему. Чи були до неї задіяні інші особи – встановлюють правоохоронці.
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Що відомо про масштабну крадіжку держкоштів
- Приватна фірма проводила ремонт у міському сквері.
- Посадовець Кам’янської міської ради та підприємець змовилися: працівники фірми вносили неправдиві відомості в актах виконаних робіт.
- Таким чином їм вдалось привласнити 8 мільйонів гривень.
Яка відповідальність за злочин
- Правоохоронці провели обшук на робочому місці посадовця.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- За це чиновнику загрожує обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.