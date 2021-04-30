У селі Могилів Царичанського району Дніпропетровщини зник 23 річний Ярослав Пурик. Він вийшов з дому ще 20 днів тому й від тоді його ніхто не бачив.

Чоловіка востаннє бачили 10 квітня о 19:30, куди він після цього пішов – невідомо. Про його розшук повідомили тільки 30 квітня.

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Особливі прикмети Ярослава

На вигляд хлопцю 23 – 25 років.

Його ріст – приблизно 175 – 180 сантиметрів.

Він має худорляву статуру й овальне обличчя

У Ярослава темно-русяве середньої довжини волосся.

Також на момент зникнення він мав бороду рудого кольору.

Хлопець шкутильгає на ліву ногу.

Усіх, кому відоме місце перебування Ярослава Пурика, просять звернутися до Дніпровського відділення поліції № 11 за телефонами:

056 90 3 20 00,

095 696 28 68,

095 195 06 46,

095 000 57 46

Також можна телефонувати на 102

Зверніть увагу! У лісосмузі на Харківщині 28 квітня знайшли чоловіка, який зник безвісти понад 10 днів тому. Він там повісився та правоохоронці почали розслідування.