На Дніпропетровщині зник 23-річний хлопець: особливі прикмети

У селі Могилів Царичанського району Дніпропетровщини зник 23 річний Ярослав Пурик. Він вийшов з дому ще 20 днів тому й від тоді його ніхто не бачив.
Джерело:поліція Дніпропетровщини
Чоловіка востаннє бачили 10 квітня о 19:30, куди він після цього пішов – невідомо. Про його розшук повідомили тільки 30 квітня.
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Особливі прикмети Ярослава
- На вигляд хлопцю 23 – 25 років.
- Його ріст – приблизно 175 – 180 сантиметрів.
- Він має худорляву статуру й овальне обличчя
- У Ярослава темно-русяве середньої довжини волосся.
- Також на момент зникнення він мав бороду рудого кольору.
- Хлопець шкутильгає на ліву ногу.
Усіх, кому відоме місце перебування Ярослава Пурика, просять звернутися до Дніпровського відділення поліції № 11 за телефонами:
- 056 90 3 20 00,
- 095 696 28 68,
- 095 195 06 46,
- 095 000 57 46
- Також можна телефонувати на 102