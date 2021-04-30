На Дніпропетровщині зник 23-річний хлопець: особливі прикмети

Читать новость на русском

У селі Могилів Царичанського району Дніпропетровщини зник 23 річний Ярослав Пурик. Він вийшов з дому ще 20 днів тому й від тоді його ніхто не бачив.

Джерело:

поліція Дніпропетровщини

Чоловіка востаннє бачили 10 квітня о 19:30, куди він після цього пішов – невідомо. Про його розшук повідомили тільки 30 квітня.

До теми На Київщині знайшли мертвим 17-річного хлопця: його шукали 3 дні

Особливі прикмети Ярослава

  • На вигляд хлопцю 23 – 25 років.
  • Його ріст – приблизно 175 – 180 сантиметрів.
  • Він має худорляву статуру й овальне обличчя
  • У Ярослава темно-русяве середньої довжини волосся.
  • Також на момент зникнення він мав бороду рудого кольору.
  • Хлопець шкутильгає на ліву ногу.

Усіх, кому відоме місце перебування Ярослава Пурика, просять звернутися до Дніпровського відділення поліції № 11 за телефонами:

  • 056 90 3 20 00,
  • 095 696 28 68,
  • 095 195 06 46,
  • 095 000 57 46
  • Також можна телефонувати на 102
Зверніть увагу! У лісосмузі на Харківщині 28 квітня знайшли чоловіка, який зник безвісти понад 10 днів тому. Він там повісився та правоохоронці почали розслідування.