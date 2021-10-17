На Дніпропетровщині зникли троє хлопчиків

У Нікополі поліція оголосила в розшук трьох неповнолітніх хлопців. Вони пішли гуляти і не повернулися.

Про зникнення у поліцію повідомила опікунка хлопців. Вона заявила, що її підопічні діти не повернулися додому із прогулянки.

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Що відомо про зникнення дітей

Безвісти зникли Лакатош Віктор, Лакатош Микола та Циган В'ячеслав. 16 жовтня їхня опікунка подзвонила до поліції та сказала, що вони пішли гуляти і не повернулися.

Жінка зазначила, що вони можуть перебувати в районах "Півнiчний" та біля Автовокзалу Нікополя.

Прикмети неповнолітніх, які зникли:

Лакатош Вiктор

Йому 12 років, на зріст 110 – 115 сантиметрів, середньої тілобудови. Має ромську зовнішність: смаглявий, чорні очі і коротке темне волосся. Був одягнений у чорну куртку і сині джинси.

Лакатош Микола

Йому 10 років, на зріст приблизно 110 – 115 сантиметрів, худорлявої статури. Має ромську зовнішність: карі очі, темне і коротке волосся. На животі має велику родиму пляму.

Був одягнений у червону куртку.

Циган В'ячеслав

Йому 13 років, на зріст приблизно 120 – 125 сантиметрів. Має ромську зовнішність: смаглявий, з коротким волоссям і карими очима. Має подряпину на правій щоці. Був одягнений у білу в'язану кофту.

Зникнення дітей в Україні: останні випадки

У Кривому Розі на тій же Дніпропетровщині 15 жовтня безвісти зник 12-річний хлопчик Михайло Щербина. Поліції та небайдужим вдалось відшукати дитину: злочинів проти нього не вчиняли.

Того ж дня в Одеської області оголосили в розшук школярку Олену Дектерьову. Дівчинка з селища Великодолинське пішла з дому та зникла.

У селі Саврань на Одещині вдалося знайти 2-річного хлопчика, за яким недогледіла мати. Він сам пішов до лісу, поки жінка поралася по господарству.

Усіх, кому відомо про місце перебування хлопчиків, поліція просить повідомити за телефонами: (050) 450 91 40, (098) 554 10 33 або 102.

Повний текст публікації поліції

УВАГА РОЗШУК

Поліцією Нікополя встановлюється місцеперебування безвісно зниклих Лакатош Віктора, Лакатош Миколи та Циган В'ячеслава

16 жовтня до Нікопольського РУП надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що зникли її підопічні діти Лакатош Віктор 12 років, Лакатош Микола 10 років та Циган В'ячеслав 13 років.

Відомо, що хлопці 16 жовтня пішли з дому гуляти та досі не повернулися.

Можуть перебувати в районах «Півнiчний» та Автовокзалу мiста Нікополь.

Прикмети неповнолітнього Лакатош Вiктора: 12 років, на зріст 110-115 см., середньої тілобудови, очі чорні, ромської зовнішності, смуглошкірий, волосся темне, коротке.

Був одягнений: у чорну куртку, сині джинси.

Прикмети неповнолітнього Лакатош Миколи: 10 років, на зріст приблизно 110-115 см., худорлявої статури, ромської зовнішності, очі карі, волосся темне, коротке, на животі має велику родиму пляму.

Був одягнений: у червону куртку.

Прикмети неповнолітнього: Циган В'ячеслава: 13 років, на зріст приблизно 120-125 см, ромської зовнішності, смуглошкірий, волосся коротке, темне, очі карі, має подряпину на правій щоці.

Був одягнений: у білу в'язану кофту.

Просимо всіх звернути увагу на вказаних неповнолітніх та кому відомо про їх місцезнаходження просимо повідомити за телефонами: (050) 450 91 40, (098) 554 10 33, 102 або іншим зручним для Вас способом.