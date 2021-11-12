На Київщині викрили ділків, які у телеграмі продавали підроблені COVID-сертифікати

Троє жителів Київщини створили в орендованих квартирах підпільне виготовлення COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Вони продавали фальшиві документи через інтернет, а відправляли їх поштою.

Правоохоронці знайшли в орендованих квартирах гроші на суму близько 500 000 гривень і 12 000 доларів. Про це прокуратура повідомила 12 листопада.

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Продавали в телеграм-каналі

Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях типографії і за місцем проживання учасників групи. Їм вдалося вилучити:

комп’ютерну та оргтехніку;

понад 70 печаток та штампів медичних закладів;

бланки суворої звітності медичних установ;

близько 800 тисяч гривень.

Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу. До того ж розшукують інших причетних осіб.



Дніпропетровська прокуратура викрила групу з підробки COVID-сертифікатів / Фото Офісу генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Нацполіція Дніпропетровщини за оперативного супроводу СБУ.



У зловмисників знайшли 500 тисяч гривень та 12 тисяч доларів / Фото Офісу Генпрокурора