Трагедія сталась 23 липня у Петриківському районі Дніпропетровської області. Під час руху перекинувся трактор, у якому були двоє підлітків. Один з хлопців загинув, інший – травмований.

Трактор вдалось підняти лише з допомогою спецтехніки

Моторошний випадок стався за межами села Іванівка. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Повідомлення про ДТП надійшло о 12:22. До Іванівки прибула група рятувальників. Вони і виявили, що під трактором, що перекинувся, опинились двоє хлопців – 2004 і 2007 років народження.

Підняти трактор вдалось лише з допомогою спецтехніки. У рятувальній операції брали участь 6 працівників ДСНС.

Один із підлітків загинув на місці

На жаль, старший юнак від отриманих травм помер на місці. Молодшого – екстрено госпіталізували. Постраждалого підлітка направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Наразі співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини, як саме сталась жахлива аварія.



Трактор піднімали з допомогою спецтехніки / Фото ДСНС