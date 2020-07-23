У Дніпропетровській області перекинувся трактор: загинув підліток – фото
Трагедія сталась 23 липня у Петриківському районі Дніпропетровської області. Під час руху перекинувся трактор, у якому були двоє підлітків. Один з хлопців загинув, інший – травмований.
Трактор вдалось підняти лише з допомогою спецтехніки
Моторошний випадок стався за межами села Іванівка. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
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Повідомлення про ДТП надійшло о 12:22. До Іванівки прибула група рятувальників. Вони і виявили, що під трактором, що перекинувся, опинились двоє хлопців – 2004 і 2007 років народження.
Підняти трактор вдалось лише з допомогою спецтехніки. У рятувальній операції брали участь 6 працівників ДСНС.
Один із підлітків загинув на місці
На жаль, старший юнак від отриманих травм помер на місці. Молодшого – екстрено госпіталізували. Постраждалого підлітка направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.
Наразі співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини, як саме сталась жахлива аварія.