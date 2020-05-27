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Дніпропетровський університет внутрішніх справ сховав ціну будівництва нового корпусу

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Дніпропетровський університет ВС сховав ціну будівництва корпусу
Корпус Дніпропетровського університету внутрішніх справ / dduvs.in.ua

Новий корпус одного з провідних у регіоні університетів внутрішніх справ мають збудувати майже за 159 мільйонів гривень. Однак, конкретні ціни на послуги і матеріали та підсумковий кошторис не опубліковані.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані. Це не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковою вартістю, йдеться у публікації "Наших грошей". 

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 Відповідно, наразі неможливо перевірити, чи завищквали вартість матеріалів, аби на цьому "підзаробити".

Хто виграв тендер

За даними з Prozzoro, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 15 травня замовив будівництво Товариству з обмеженою відповідальністю "Партнер-Груп Лтд". Будівництво нового корпусу, за результатами тендеру, за адресою проспект Гагаріна, 26 мають збудувати за 157, 93 мільйонів гривень. 

Ціна угоди лише на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 160,43 мільйони гривень. Єдиним конкурентом переможця було дніпровське підприємство "Акваенерго-Буд" Олександра Денисова зі статутним капіталом 1 100 гривень. Як зазначають журналісти, ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Створена в 2009 році запорізька "Партнер-Груп Лтд" належить Олександру Кайшеву та Ігорю Воронову. Разом із Кайшевим зареєстрована Наіля Кайшева, яка є співзасновником КС "Перша будощадкаса "Рассвет" (припиняється), а раніше була бухгалтером "Житлосервіс "Рассвет" Олени Сабашук, дружини колишнього нардепа від Блоку Петра Порошенка Петра Сабашука.

З 2016 року фірма-переможець отримала дрібних підрядів на 2,96 мільйони гривень.

Наявність досвіду фірма підтвердила трьома аналогічними договорами: за 2013 рік із ПАТ "Запоріжтрансформатор" про реконструкцію спортивних споруд Палацу спорту і з ПрАТ "Запоріжкокс" про ремонт корпусів.

Що відомо про цей університет? Заклад заснований ще за Брєжнєва у 1966 році. Тоді це була Дніпропетровська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР. В 1992 вона була реорганізована в Дніпропетровське училище міліції МВС України, у 1997 перетворено у вищий навчальний заклад – Дніпропетровський юридичний інститут МВС України.

В 2001-му на базі інституту створено Юридичну академію МВС України, яку в 2005 було реорганізовано в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

У 2016 році Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ визнано кращим навчальним закладом регіону в галузі права.

Де розташовується Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Розслідування Новини України Вища освіта Новини Дніпра Корупція Державне бюро розслідувань
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