Житель Дніпра Вадим Шуйдін ініціював прибирання смітника поблизу селища Чаплі. На фото видно, що для утилізації розкиданих речей довелося викликати самоскид.

Генеральне прибирання на природі влаштували 18 квітня, в неділю. Кількість мішків з одягом складно порахувати навіть на світлинах.

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Що відомо про ліквідацію смітника з одягом

Вадим Шуйдін 8 місяців тому зазняв стихійне сміттєзвалище речей неподалік Дніпра.

Стихійне звалище речей у серпні 2020 року: відео

Місцева влада пообіцяла ліквідувати його за кілька днів ще у серпні 2020 року, проте за цей час місцеві чиновники не виконали обіцянку.



Ініціатор ліквідації сміттєзвалища під Дніпром / Фото Вадима Шуйдіна

Тоді чоловік вирішив діяти самотужки – він разом з однодумцями ліквідував звалище.



Галявина, де раніше лежали речі з секонду / Фото Вадима Шуйдіна

Сподіваюся своїм прикладом залучити якомога більше людей до проблеми стихійних звалищ і вивезення сміття в ліси і балки. Прибирати ще багато, але все в наших силах,

– написав Шуйдін.