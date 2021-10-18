Лікарі кожної ночі намагаються рятувати хворих, але поки ситуація не покращується. Про це розповів генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко 18 жовтня.

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Ситуація щоразу ускладнюється

Сергій Риженко каже, що COVID-реанімація в лікарні Мечникова переповнена в кілька разів. У 6 відділені реанімації перебуває 28 надзвичайно серйозних пацієнтів. Всі вони дихають за допомогою апаратів.

Всі дихають так само через пристрої, не сказавши жодного слова. Вони висловлюють свої побажання тільки жестами… Деякі щасливчики переходять на ковід-терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю та сумнівів тільки починається",

– пише генеральний директор лікарні.

Лікар каже, що попереду ще одна важка ніч. Він захоплюється лікарями, які чудово виконують роботу й далі залишаються сильними.

COVID-реанімація в лікарні Мечникова переповнена: відео

Зверніть увагу! 18 жовтня в Дніпропетровській області запровадили червону зону карантину. За минулу добу там зафіксували 782 нові випадки інфікування коронавірусом.