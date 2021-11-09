Зависла над головами дітей: у дніпровській школі під час уроку впала лампа зі стелі

В одній із Дніпровських шкіл 9 листопада зі стелі посеред уроку впала лампа. Вона зависла на дротах, а дітей "накрило" штукатуркою. Проте вчителька одразу заборонила фотографувати та повідомляти батькам.

Це сталося у школі №2, яка розташована на вулиці Савченко. Про інцидент розповіли в мережі учні, які були очевидцями.

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У школі нічого не коментували

Лампа обвалилася під час уроку математики у 5 класі. Його проводила класна керівниця дітей. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, проте автор допису найбільше обурювався не через падіння лампи.

За його словами, вчителька одразу заборонила дітям розповідати про інцидент батькам до закінчення уроків. Також вона казала не фотографувати наслідки "обвалу" та змусила видалити фото тих, хто встиг це зробити.

Лампа дивом не обірвалася повністю, залишилася висіти на дротах, а ось штукатуркою накрило дітей, які сиділи біля вікна. Слава богу, серйозних травм ніхто не отримав, садна, забиті місця,

– розповів автор публікації.

Також там зазначили, що в школі взагалі не прокоментували цю ситуацію Також батькам не сказали, що робитимуть, щоб запобігти таким інцидентам надалі.

Схожа подія раніше

23 вересня повідомили, що в місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині в одному з класів гімназії обвалилася частина стелі. Слід зазначити, що в цій школі таке тоді трапилося вже втретє.

На фото з місця помітно, що шматки стелі практично розтрощили парту і 2 стільці. Тому це неабияк налякало та обурило батьків.