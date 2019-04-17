Дніпровський меткомбінат зупинився внаслідок штучного вимивання коштів із підприємства, – Тарута

Зупинка містоутворюючого підприємства Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) у 2017 році, яка змусила багатьох жителів покинути місто в пошуках роботи, а міська влада зіткнулася з нестачею бюджетних коштів для виплат соціальних платежів, виникла через штучне виведення обігових коштів з підприємства.

Про це повідомив народний депутат, співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" в ефірі програми "Особливий погляд" на "5 телеканалі".

Як повідомляють журналісти програми, навколо ДМК була організована ймовірно злочинна схема, яка дозволила її організаторам вивести з підприємства близько $38 млн, що в підсумку призвело до зупинки комбінату. За даними народного депутата України, співзасновника корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути, наявність обігових коштів дозволила б не зупиняти підприємство.

"З одного боку блокада (транспортна блокада з тимчасово-окупованими територіями – ред.), з іншого боку вимивання оборотних коштів – і завод зупинився. Були б ці 38 мільйонів, звичайно ж, на них можна було б купити кокс на стороні, привезти його з Китаю або з інших країн, і таким чином, можливо, забезпечити роботу заводу. Але, на жаль, без оборотних коштів цього зробити неможливо. Тому якщо говорити об'єктивно, то тут наклалося два фактори: і блокада, і виведення цієї суми", – заявив Тарута.

При цьому Тарута підтвердив факт близьких відносин осіб, яких в ЗМІ називають організаторами схеми.

Як повідомлялося раніше, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою генерального директора "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчяна отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують з самим Мкртчяном родинні зв'язки – ред.) на виробництво продукції, однак після їх отримання вони були виведені на компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишивши завод без оборотних коштів, що змусило зупинити виробництво, повідомляють в своєму матеріалі журналісти. Наразі, компанія Рафіка Дау вимагає через суд кошти назад, що може призвести до зупинки заводу і соціального вибуху в місті Кам'янське, де ДМК є одним з основних місць роботи для місцевих жителів.

"У Мкртчяна були дуже близькі стосунки з господарем цієї компанії Рафіком Дау", – заявив Тарута.

Також стало відомо, що сьогодні, після зміни менеджменту ДМК, комбінат здійснює експорт продукції в більш ніж 20 країн світу і дає 85% всієї експортної виручки міста, однак ризик стати жертвою корупції в бізнес-середовищі і зупинитися існує до цих пір, йдеться в матеріалі.