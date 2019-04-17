13:18
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Дніпровський меткомбінат зупинився внаслідок штучного вимивання коштів із підприємства, – Тарута

      94 Читать новость на русском
      Сергій Тарута
      Сергій Тарута / slovoidilo.ua

      Зупинка містоутворюючого підприємства Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) у 2017 році, яка змусила багатьох жителів покинути місто в пошуках роботи, а міська влада зіткнулася з нестачею бюджетних коштів для виплат соціальних платежів, виникла через штучне виведення обігових коштів з підприємства.

      Про це повідомив народний депутат, співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" в ефірі програми "Особливий погляд" на "5 телеканалі".

      Як повідомляють журналісти програми, навколо ДМК була організована ймовірно злочинна схема, яка дозволила її організаторам вивести з підприємства близько $38 млн, що в підсумку призвело до зупинки комбінату. За даними народного депутата України, співзасновника корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія Тарути, наявність обігових коштів дозволила б не зупиняти підприємство.

      "З одного боку блокада (транспортна блокада з тимчасово-окупованими територіями – ред.), з іншого боку вимивання оборотних коштів – і завод зупинився. Були б ці 38 мільйонів, звичайно ж, на них можна було б купити кокс на стороні, привезти його з Китаю або з інших країн, і таким чином, можливо, забезпечити роботу заводу. Але, на жаль, без оборотних коштів цього зробити неможливо. Тому якщо говорити об'єктивно, то тут наклалося два фактори: і блокада, і виведення цієї суми", – заявив Тарута.

      При цьому Тарута підтвердив факт близьких відносин осіб, яких в ЗМІ називають організаторами схеми.

      Як повідомлялося раніше, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою генерального директора "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчяна отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують з самим Мкртчяном родинні зв'язки – ред.) на виробництво продукції, однак після їх отримання вони були виведені на компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишивши завод без оборотних коштів, що змусило зупинити виробництво, повідомляють в своєму матеріалі журналісти. Наразі, компанія Рафіка Дау вимагає через суд кошти назад, що може призвести до зупинки заводу і соціального вибуху в місті Кам'янське, де ДМК є одним з основних місць роботи для місцевих жителів.

      "У Мкртчяна були дуже близькі стосунки з господарем цієї компанії Рафіком Дау", – заявив Тарута.

      Також стало відомо, що сьогодні, після зміни менеджменту ДМК, комбінат здійснює експорт продукції в більш ніж 20 країн світу і дає 85% всієї експортної виручки міста, однак ризик стати жертвою корупції в бізнес-середовищі і зупинитися існує до цих пір, йдеться в матеріалі.

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзьо на "Олімпійському" виявився фейком
      сьогодні
      12258
      Теги: Металургія Дніпропетровська область Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      П'янички в мантіях: які судді вчиняли моторошні ДТП під дією алкоголю
      сьогодні , 13:00 П'янички в мантіях: які судді вчиняли моторошні ДТП під дією алкоголю
      Роман Маселко 103
      В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      сьогодні , 12:01 В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      Злой Одессит 863
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні
      сьогодні , 10:02 Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні
      Світлана Попова 2898
      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      сьогодні , 08:40 Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      Олексій Чибісов 811
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      Єврокомісія запропонує податок на фінансові транзакції
       17 серпня 2011 , 21:35
      Доходи українців від здачі в оренду житла впали в декілька разів
       8 грудня 2015 , 18:56
      Результати стрес-тестів
       9 травня 2009 , 12:17
      Макроекономіка
       31 травня 2009 , 11:37
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук