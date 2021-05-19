Подолали 900 кілометрів: екстремали йшли пішки зі Львова до Дніпра

Мандрівники з Дніпра Максим Буковшін і Сергій Новіков вирішили пройти Україну з заходу на схід пішки. Відправною точкою вони обрали площу Ринок у Львові, а за 24 дні вже обіймалися з рідними вдома.

Загальна протяжність шляху склала 900 кілометрів. За день мандрівники проходили близько 40 кілометрів.

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Зі Львова до Дніпра пішки: деталі

Під час подорожі дніпряни активно вели записи в інстаграмі.

Здійснити мірю та випробувати власні сили – такі були цілі такої довгої пішохідної прогулянки.

Ночували чоловіки або у наметах або у знайомих.

Під час подорожі вони познайомились з цікавими людьми, а ще – відбулось кілька непередбачуваних зустрічей.

Максим розказав журналістам, що ця подорож була моральним випробуванням.

Щодня вони долали близько 40 кілометрів, але часом плани змінювались. Наприклад, Сергій дуже сильно роздер ноги незручним взуттям та майже половину шляху йому довелося приймати знеболюючі.

Рідні зустріли своїх героїв-пішоходів з червоною стрічкою, фотокнигами з їхнього інстаграму та теплими обіймами. Діти обидвох мандрівників сказали, що пишаються своїми татами.