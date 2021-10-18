Журналісти відвідали 3 місця, де роблять щеплення від COVID-19. Ситуація з масовим напливом відвідувачів у кожному з них була однаковою.

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Усі спокійно чекали своєї черги

Зазначають, що найбільше охочих вакцинуватися було в приміщенні культурно-ділового центру "Менора". Черга до кабінету вакцинації там була практично у всьому коридорі. На фото помітно, що прийшли щонайменше кілька сотень людей.

У 2 Центрах вакцинації на вулиці Столярова та проспекті Богдана Хмельницького були менші черги. Проте вони теж простягалися коридорами приміщень. Очевидці зазначили, що всі поводилися культурно, тому не виникло жодних суперечок і штовханини.

Центри вакцинації Дніпра в цей день / Фото "Інформатор"

Проте така ситуація не лише в Дніпрі. У мережі оприлюднили відео з торгового центру Fontan Sky, де вакцинують від коронавірусу. На записі помітно щонайменше кілька десятків людей, які стоять у черзі.

Центр вакцинації в Одеському ТРЦ Fontan Sky: дивіться відео

Коротко про посилення карантину

15 жовтня ухвалили рішення про введення карантинних обмежень червоної зони в 4 областях – Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Це зумовлено тим, що рівень захворюваності в регіонах почав стрімко зростати.

Тому там заборонили відвідування закладів громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладів, театрів і кінотеатрів. Окрім цього обмеження зачепили й басейни, фітнес-центри та спортивні зали.



Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу