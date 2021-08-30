Дніпрянин хотів підірвати будинок газом: врятувала лише випадковість

На проспекті Поля в Дніпрі чоловік хотів підірвати будинок. Він відкрив конфорки газу, однак вибуху не трапилося, бо "підривач" знепритомнів. Про це повідомили 30 серпня.

До поліції звернулися сусіди зловмисника. Вони повідомили, що у всьому під'їзді відчувається сильний запах газу.

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Прийшов до тями та почав нападати

На місце одразу виїхали медики, поліція та служба газу. 36-річного чоловіка, який відкрив газ, виявили непритомним біля дверей однієї з кімнат помешкання. Коли лікарі почали надавати першу медичну допомогу, пацієнт прийшов до тями.

Однак замість подяки, почав агресивно поводитися. Він не лише кидався на правоохоронців і медиків, а й погрожував влаштувати вибух. Тому його одразу затримали.

Інша подія нещодавно

У Харкові 8 серпня поліції повідомили про загрозу вибуху будинку на вулиці Дніпровській. Там чоловік погрожував гранатою.

Коли прибули правоохоронці, всіх жителів дому евакуювали. Тоді в помешкання зловмисника увірвалися спецпризначенці. Однак жодної загрози не було, оскільки він на у цей момент вже спав.