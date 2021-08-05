Хоч підозру оголосили 13 учасникам злочину, правоохоронці мали дані про більшу кількість – 16 причетних. Слідчі дії ще тривають.
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Мали підроблені документи
Загалом провели 120 таємних розслідувань. Зловмисники незаконно викачували нафту з акціонерних підприємств "Укртранснафт" та Нафтогаз України" на Полтавщині. Тоді перевозили її на базу в Дніпропетровську область за підробленими документами.
Дніпрянин організував злочинну групу і крав нафту на Полтавщині / Фото Офісу Генпрокурора
Зазначають, що крали сировину у досить великих розмірах, проте точний об'єм не повідомляють. Трьома злочинними групами керував один чоловік – житель Дніпра.
Учасників злочину затримали працівники Нацполіції / Фото Офісу Генпрокурора
Що загрожує учасникам злочину
Підозрюваним оголосили 5 статей:
- за створення злочинної організації, але добровільне зізнання та допомога в розслідуванні (керівника звільняють від відповідальності);
- вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (від 5 учасників);
- пошкодження нафтопроводів та продуктів злочинною групою;
- замах на злочин, який раптово припинили;
- крадіжка у великих розмірах, вчинена кількома особами.
Підозрюваним максимально може загрожувати 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.
За крадіжку учасників можуть ув'язнити на 12 років / Фото Офісу Генпрокурора
На місці працювали слідчі та співробітники карного розшуку Нацполіції.