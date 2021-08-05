Хоч підозру оголосили 13 учасникам злочину, правоохоронці мали дані про більшу кількість – 16 причетних. Слідчі дії ще тривають.

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Мали підроблені документи

Загалом провели 120 таємних розслідувань. Зловмисники незаконно викачували нафту з акціонерних підприємств "Укртранснафт" та Нафтогаз України" на Полтавщині. Тоді перевозили її на базу в Дніпропетровську область за підробленими документами.



Дніпрянин організував злочинну групу і крав нафту на Полтавщині / Фото Офісу Генпрокурора

Зазначають, що крали сировину у досить великих розмірах, проте точний об'єм не повідомляють. Трьома злочинними групами керував один чоловік – житель Дніпра.



Учасників злочину затримали працівники Нацполіції / Фото Офісу Генпрокурора

Що загрожує учасникам злочину

Підозрюваним оголосили 5 статей:

за створення злочинної організації, але добровільне зізнання та допомога в розслідуванні (керівника звільняють від відповідальності);

вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (від 5 учасників);

пошкодження нафтопроводів та продуктів злочинною групою;

замах на злочин, який раптово припинили;

крадіжка у великих розмірах, вчинена кількома особами.

Підозрюваним максимально може загрожувати 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.



За крадіжку учасників можуть ув'язнити на 12 років / Фото Офісу Генпрокурора

На місці працювали слідчі та співробітники карного розшуку Нацполіції.