Дніпрянин погрожував підірвати будинок: його затримали

Зранку 12 травня у Дніпрі чоловік погрожував підірвати будинок. На мсіце виїхали вибухотехніки та спецпризначенці: домашнього "терориста" затримали.

Мешканців будинку евакуювали, а чоловіка – затримали. У поліції відкрили кримінальну справу через незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

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Що відомо про інцидент

43-річний дніпрянин погрожував підірвати будинок.

Про його заяву повідомили до поліції близько 10 ранку.



Порушника затримали / Фото Нацполіції

Зазначили, що чоловік зачинився у квартирі знайомої на першому поверсі по проспекту Героїв міста.

Раніше його вже притягали до відповідальності за правопорушення.

Правоохоронці та спецпризначенці знайшли "терориста" у його схованці – в балконному підвалі.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у затриманого гранату Ф-1.

Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.



Знайдений боєприпас у Дніпрі / Фото Нацполіції