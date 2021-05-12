Дніпрянин погрожував підірвати будинок: його затримали

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Зранку 12 травня у Дніпрі чоловік погрожував підірвати будинок. На мсіце виїхали вибухотехніки та спецпризначенці: домашнього "терориста" затримали.

Джерело:

Нацполіція

Мешканців будинку евакуювали, а чоловіка – затримали. У поліції відкрили кримінальну справу через незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

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Що відомо про інцидент

  • 43-річний дніпрянин погрожував підірвати будинок.
  • Про його заяву повідомили до поліції близько 10 ранку.


Порушника затримали / Фото Нацполіції

  • Зазначили, що чоловік зачинився у квартирі знайомої на першому поверсі по проспекту Героїв міста.
  • Раніше його вже притягали до відповідальності за правопорушення.
  • Правоохоронці та спецпризначенці знайшли "терориста" у його схованці – в балконному підвалі.
  • Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у затриманого гранату Ф-1.
  • Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.


Знайдений боєприпас у Дніпрі / Фото Нацполіції