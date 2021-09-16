Дніпрянин захопив частину двору багатоповерхівки: асфальтував і поставив стовпчики

У житловому масиві "Червоний камінь" 16 вересня чоловік захопив ділянку двору, щоб зробити там персональну стоянку. Він не лише "привласнив" землю, а й встановив там огорожу.

Мовиться про двір будинку 4Б. Про це журналістам повідомив місцевий мешканець, який надав фотопідтвердження.

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Під'їхав і заасфальтував

Очевидець розповів, що зранку туди приїхало авто, з яким був причеп асфальту. До машини підійшов чоловік, який почав вивантажувати звідти будівельний матеріал.

Він почав робити нове покриття на ділянці, де раніше нічого не було. Потім "будівельник" навіть встановив 2 стопці, між якими натягнув ланцюг.



Дніпрянин захопив частину двору багатоповерхівки / Колаж Vgorode

Чому не можна просто зламати стовпчики

Слід зазначити, що такі дії є незаконними. Використовувати певну частину території двору може лише та особа, яка має право власності або ж користування ділянкою.

Відповідно, зробити персональну стоянку можна лише у випадку, якщо вона буде узгоджена з усіма власниками. Це цілком логічно, оскільки територія біля будинку є спільною.

Попри незаконність, місцевим мешканцям не варто прибирати незаконні стовпчики з ланцюгами самостійно. Адже тоді це можна буде кваліфікувати як пошкодження зроблених чужим коштом конструкцій.

Тобто можливе покарання за статтею про умисне псування чужого майна. Вона передбачає штраф 850 гривень.

Що потрібно робити в таких випадках