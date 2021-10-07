Дніпрянину продали "живі" цукерки: черв'яки повзали під обгортками – моторошне відео

Жителю Дніпра продали цукерки, в яких повзало багато черв'яків. Чоловік це помітив надто пізно, тому повернути "живі" солодощі вже не зміг.

Про це покупець написав журналістам 7 жовтня. Він розповів, що купив цукерки на центральному ринку міста "Озерка".

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Черв'яки повзають у цукерках: дивіться відео "Інформатора"

Точка швидко закрилась

Потерпілий повідомив, що прийшов додому й лише тоді помітив, що під обгортками є якийсь рух. Проте він не зберіг чек, тому не міг просто повернути товар поганої якості.

Дніпрянин все ж вирішив піти до торгової точки та запитати, як це трапилося та чому вони таке продають. Проте об 15 годині цей бокс ринку вже не працював.

Наразі незадоволений покупець вже написав скаргу в Держпродспоживслужбу. Тому до недобросовісного продавця невдовзі має навідатись перевірка.

Дніпрянин помітив черв'яків у цукерках / Фото "Інформатора"

Схожий випадок нещодавно

Завжди варто зберігати чек, щоб мати можливість обміняти товар. Якщо ви виявили прострочений продукт на прилавку, варто одразу звертатися до Держпродспоживслужби. Теж варто написати в магазині 2 скарги, де підпишеться адміністратор.

9 липня повідомили, що жителі Херсону помітили черв'яків у ковбасі. Її придбали в магазині та навіть продемонстрували чек.

Проте, ймовірно товар не повертали, оскільки люди помітили черв'яків лише, коли вже приїхали на природу. Згодом у мережі почали стверджувати, що це неможливо, бо упакування ковбаси було герметичним.