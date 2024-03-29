Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи чергову масовану атаку, наголосив, що окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Цього разу ворог вдарив по об'єктах Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Івано-Франківської областей.

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Розташування Дністровської ГЕС

Вночі окупаційні війська використали масову комбіновану атаку, щоб в черговий раз завдати удару енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.

Зокрема, під час масованої атаки на Україну ворог обрав за ціль Канівську та Дністровську ГЕС. Неподалік останньої відпрацювали сили протиповітряної оборони, однак відомо про пошкодження.

Дністровська ГЕС є однією з гідроелектростанції на Дністрі, що у Чернівецькій області. На правому березі річки, разом з будівництвом ГЕС, збудоване місто енергетиків – Новодністровськ.

Відомо, що внаслідок спроби окупантів завдати удару по об'єкту вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки.

Втім, на щастя, проблеми із водопостачанням немає.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня 2022 року російські загарбники завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, тоді було зафіксовано влучення ракети на території Дністровської ГЕС.

Дністровська ГЕС на карті:

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