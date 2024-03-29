Де розташована Дністровська ГЕС, яку хотів уразити ворог: показуємо на карті
У ніч проти 29 березня ворог завдав ракетного удару по території України. Окупанти вкотре атакували енергетичну інфраструктуру нашої держави.
Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи чергову масовану атаку, наголосив, що окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Цього разу ворог вдарив по об'єктах Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Івано-Франківської областей.
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Розташування Дністровської ГЕС
Вночі окупаційні війська використали масову комбіновану атаку, щоб в черговий раз завдати удару енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
Зокрема, під час масованої атаки на Україну ворог обрав за ціль Канівську та Дністровську ГЕС. Неподалік останньої відпрацювали сили протиповітряної оборони, однак відомо про пошкодження.
Дністровська ГЕС є однією з гідроелектростанції на Дністрі, що у Чернівецькій області. На правому березі річки, разом з будівництвом ГЕС, збудоване місто енергетиків – Новодністровськ.
Відомо, що внаслідок спроби окупантів завдати удару по об'єкту вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки.
Втім, на щастя, проблеми із водопостачанням немає.Нагадаємо, що вранці 31 жовтня 2022 року російські загарбники завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, тоді було зафіксовано влучення ракети на території Дністровської ГЕС.
Дністровська ГЕС на карті:
Що відомо про нічну ворожу атаку: основне
- У ніч на 29 березня 2024 року окупанти завдали потужного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Загалом для цієї атаки ворог використав 99 засобів повітряного нападу. Зокрема, під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті.
- Так, спершу противник запустив десятки ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарська, а також Курської області. Йдеться про 60 "Шахедів". Крім того, з різних аеродромів були здійснені пуски 5 типів ракет. Робота сил ППО тривала кілька годин. Унаслідок протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі.
- У ДТЕК заявили, що росіяни били по трьох теплоелектростанціях. Там серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. Внаслідок атаки на Дніпропетровщині поранень зазнав енергетик.