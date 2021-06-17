Дитина порізалася об огорожу АТБ у Дніпрі: рану зашивали – фото

Травмування дитини трапилося на лівому березі Дніпра. Хлопчик ішов у магазин АТБ за покупками, однак зачепився за огорожу вентиляторів поряд із ним.

Про це повідомили в мережі 16 червня. Мовиться про супермаркет за адресою Слобожанський проспект, 18.

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Як порізалась дитина

Очевидець розповів, що хлопчик ішов по тротуару.

Однак там, де зроблена огорожа АТБ, пішохідна доріжка дуже вузька.

Тому дитині важко було пройти, щоб не зачепитись і не зійти на стоянку авто.

Конструкція огорожі має залізні елементи, які стирчать.

Саме об них порізав плече потерпілий.



Рана дитини та АТБ де це сталось / Фото телеграму "Еб***й Днепр"

Рану довелось зашивати

Батьки хлопчика повезли його до травмпункту. Там медики вирішили зашити цю рану.

Також дитині зробили щеплення від правця. Це було необхідно, оскільки він міг занедужати від порізу об метал.