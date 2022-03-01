Раніше у цій частині світу дотримувалась неоднозначної позиції. Також були дуже обережні у висловлюваннях щодо дій Кремля.

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Як саме проявилась позиція щодо України

Мовиться про Азію. Там нарешті долучились до світового згуртування навколо України, у якій Володимир Путін все ж розпочав цинічну масштабну війну.

За словами українського міністерства закордонних справ, Сінгапур, який розташований на островах Південно-Східної Азії, вводить нові обмеження. Вони передбачають:

санкції проти російських банків;

припинення авіасполучення;

експортний контроль.



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