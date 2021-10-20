До нової домівки вони добиралися зі столиці вже не літаком, а автомобілем. Окрім фото та відео, також оприлюднили їхні імена – Маргарет, Агата та Шарлотта.

Нещодавно У Новій Зеландії відкрили новий вид велетенських пінгвінів



Маргарет, Агата та Шарлотта у воді / Фото Харківського зоопарку

Одразу поводилися сміливо

Хоч і птахи прилетіли з Амстердаму, є уродженками німецького міста Бохум, де жили раніше. Коли вони опинилися у своєму новому вольєрі, почали поводитися дуже впевнено: одразу пішли до басейну, пірнули та почали освоювати водний простір.

Проте на сушу пінгвінихи поки не поспішають виходити. Це цілком типово для адаптаційного періоду. Пінгвіни можуть перебувати у воді навіть кілька днів. Вони там навіть дрімають і харчуються своєю улюбленою рибою – салакою.

Пінгвіни, які прибули у нову домівку: дивіться відео Харківського зоопарку

Їх планують розводити

Нових мешканців Харківського зоопарку привезли для збереження і розмноження виду. Це зробили в межах програми Європейської асоціації зоопарків і акваріумів.

Згодом до них планують підселити ще 10 представників їхнього виду різної статі. Проте ще не повідомляють, коли це станеться.

Приблизно пів року ми працювали над отриманням птахів. Коли їх буде більше, ми будемо розмножувати пінгвінів і передавати їх і інші зоопарки Європи,

– розповіла працівниця Харківського зоопарку.

Також в установі додали, що в Україні ще не жили представники цього виду. Тому ця подія досить важлива та несе неабияку освітню функцію.



Двоє із прибулих самок пінгвінів / Фото Харківського зоопарку

В яких умовах вони будуть жити

Вольєри для утримання пінгвінів у Харкові будували за проєктом, яких погоджували Європейської асоціації зоопарків. Там врахували всі потреби комфортного перебування тварин і роботи персоналу.

Для пінгвінів там виділили відкритий вольєр із площею понад 600 квадратних метрів. Він Окрім цього, звідти є вхід у внутрішній вольєр – 100 метрів квадратних.

В обох вольєрах зробили просторі глибокі басейни, штучні скелі з гніздами, а також автоматичні поїлки. Зараз вони лише обживають внутрішній вольєр. Там постійно підтримують температуру повітря на позначці 16-18 градусів, а також необхідний рівень солоності води.



Один із вольєрів, де будуть жити пінгвіни / Фото Харківського зоопарку