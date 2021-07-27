До Харкова евакуювали двох жінок-військових, поранених в ООС: що відомо про їх стан

До лікарні у Харкові 27 липня доправили двох поранених жінок-військовослужбовиць. Одна захисниця перебуває в тяжкому стані.

Жінки отримали вогнепальні осколкові поранення на Донбасі 26 липня. У мобільному госпіталі їм надали допомогу. Про це повідомив на брифінгу провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов.

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У харківському госпіталі їх додатково обстежили.

Одна військова у важкому стані

За словами хірурга, одна жінка перебуває у стабільно важкому стані, вона отримала торако-абдомінальне поранення з ушкодженням діафрагми, тонкої, товстої кишки. У ділянці хребта є металевий осколок.

Шипілов наголосив, що таке поранення несе ризики багатьох ускладнень. Медики працюють над тим, щоб їх уникнути чи мінімізувати. Пораненій вже провели одну етапну операцію, усунули залишки внутрішньої кровотечі. Невдовзі хірурги планують видалити осколок з хребта. Відомо, що 51-річна військова перебуває на службі вже понад 5 років.

Що з іншою захисницею

Стан другої жінки – середньої важкості. Вона отримала непроникливе вогнепальне поранення живота, а також поранення правої ноги. Їй надають консервативне медикаментозне лікування.

Захисниці 47 років, у лавах ЗСУ вона служить півтора року. Обидві поранені родом з Сумщини, служать в одній бригаді за контрактом.