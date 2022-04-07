До Києва прибули перші реанімобілі з міста-побратима Мюнхена, – Кличко

До Києва прибули перші 7 реанімобілів, які подарував українській столиці Мюнхен.

Таку інформацію повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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До Києва прибули перших 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена. Ще 5 спецавто будуть доставлені наступного тижня. Дякую нашим друзям і партнерам!

– написав Кличко.

Він також нагадав, що Мюнхен постійно надає Києву гуманітарну допомогу.

Реанімобілі з міста Мюнхена / фейсбук Віталія Кличка

"Мюнхен у березні надав Києву 15 залізничних вагонів гуманітарної допомоги. Та медикаменти і медобладнання. І приймає українських біженців", – зазначив Віталій Кличко.

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