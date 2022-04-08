До Львова прибули 2,5 тисячі евакуйованих із Краматорська

Львів з початку війни приймає людей, які постраждали від війни. Перший потяг з евакуйованими мешканцями Краматорська приїхав 8 квітня.

Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. На вокзалі людей чекали лікарі.

До теми Це був час максимального скупчення людей, – мер Краматорська про удар по вокзалу

"Приїхали майже 2,5 тисячі осіб. Постраждалі одразу отримали медичну допомогу. Львівщина і надалі готова приймати всіх вимушених біженців з територій, атакованих ворогом!", – написали в ОВА.

Люди на вокзалі у Львові / Фото Львівської ОВА

Як тепер евакуюватимуть з Краматорська

Російські вбивці 8 квітня атакували вокзал у Краматорську. Там перебували приблизно 4 тисячі людей. Мер міста Олександр Гончаренко зазначив, що тепер людей рятуватимуть автобусами.

Тепер продовжуватимемо евакуацію автобусами й автівками, що є в місті. Перевозитимемо людей в напрямку Дніпра та інших міст, де є залізниця,

– сказав очільник міста.