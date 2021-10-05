Судно пришвартували до 19 причалу. Однак криголам тут буде ненадовго.

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Криголам відправиться в Антарктиду

Судно майже не потребує ремонту. Воно пройде повний техогляд і оформлення документів, а потім – відправиться в Антарктиду та працюватиме в складі Національного антарктичного наукового центру.

Британський криголам в Одесі, дивіться відео:

Це відбудеться вже в кінці цього року або на початку 2022. Криголам вже прослужив 30 років, та 20 ще має в ресурсі.

Українські вчені та аспіранти матимуть можливість працювати в Світовому океані. Це означає, що Україна – не країна третього світу, а нарівні з сильними гравцями може проводити свої наукові дослідження,

– сказав директор НАНЦ Євген Дикий.

Корабель перейменують

Наразі для криголама не придумали нове ім'я. Урочиста церемонія його перейменування запланована на кінець місяця. До слова, у ній начебто має взяти участь президент Володимир Зеленський.

Криголам James Clark Ross / Фото "Думсская":