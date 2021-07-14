До Одеси на присвячений оборонній промисловості форум приїде заступник Генсека НАТО

Гордон Скіп Дейвіс, який зараз обіймає посаду Заступнику Помічника Генерального Секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, відкриє 2 день форуму " Ефективна промисловість для обороноздатності", який відбудеться в Одесі 16-17 липня.

Виступ Гордона Скіпа Дейвіса буде присвяченим розвитку співпраці України та НАТО у сфері оборони та наближення української оборонної промисловості до стандартів НАТО.

Нагадаємо, що організаторами форуму є Львівський безпековий форум та Державний концерн "Укроборонпром". Форум стане першою публічною дискусією про виклики і спроможності оборонної промисловості України, зокрема, про те, як має відбуватися запланована реформа оборонно-промислового комплексу, виходячи з потреб української армії, декларованого наближення до стандартів НАТО та жорстких умов міжнародної конкуренції.

На форум також приїдуть Командувач Повітряних Сил Польщі Ген. Лейт Ян Слівка, Керівник Варшавського офісу американського аналітичного центру CEPA Рей Вуйцік, відомий в Україні британський експерт з питань оборони Глен Грант та інші міжнародні та українські експерти, представники ОПК, високопосадовці.

Форум заплановано у змішаному форматі, тож усі охочі можуть доєднатися до обговорення через платформу ZOOM.

Форум також транслюватиметься на сторінках Facebook та Youtube каналах організаторів.

Усі деталі по подію на сторінці події за посиланням.

Форум пройде за підтримки НАТО, Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала та Фонду Ганса Зайделя в Україні, а також за сприяння Одеської обласної державної адміністрації та Державного університету "Одеська Політехніка".

Медіапартнери події: Український тиждень, 24 канал, 7 канал, Фактор Безпеки, АрміяInform.