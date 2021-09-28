До Одеси вперше за 2 роки прибув круїзний лайнер із іноземцями

Вперше з початку пандемії у порт Одеси зайшов круїзний теплохід з іноземними туристами. Зустрічали його 28 вересня з оркестром та іншими урочистостями.

Як стверджують місцеві ЗМІ, величезний лайнер довжиною 105 метрів з'явився біля Воронцовського маяка близько 12:00. Вже за півгодини судно пришвартувалося до 15 причалу морського вокзалу.

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Очевидці кажуть, що тепла зустріч вразила як пасажирів судна, так і його екіпаж.

Подорожують лише щеплені

За даними "Думської", на борту круїзного теплоходу перебували 57 пасажирів та близько 100 осіб екіпажу. Всі вони пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Саме завдяки пом'якшенням обмежень для щеплених осіб й зобов'язана Одеса прибуттю перших туристів морським шляхом.

До Одеси судно Sea Dream II прийшло у рамках круїзу, який стартував 21 вересня у Піреї.

Туристи лайнеру вже відвідали грецькі Скілос, Кавалу, турецькі Бозджааду і Гемлік, а також болгарський Бургас та Констанцу. З Одеси судно рушить до Варни та закінчить круїз у Стамбулі.

Дивіться відео прибуття SeaDream II до Одеси: