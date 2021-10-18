До одеських поліклінік утворились величезні черги: відео натовпу

Біля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 16 натовп людей. Біля входу скупчились щонайменше 30 осіб. У мережі подейкують, що люди прийшли, щоб отримати сертифікат з вакцинації.

18 жовтня в Одеській області ввели червону зону. З самого ранку люди масово почали йти до лікарень і утворили натовп.

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Штовхаються біля входу

Зранку багато одеситів скаржаться на величезні черги в поліклініках. Люди чекають на вулиці і їх по одному запускають в будівлю. Проте багато місцевих створюють штовханину в дверях біля входу.

На відео видно, що черги справді великі. Людей біля поліклініки щонайменше 30. Подейкують, що всі вони стоять за сертифікатами з вакцинації. Адже після введення червоної зони роботодавці вимагають документ, щоб допустити працівників до роботи.

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У мережі зауважили, що люди зовсім не дотримуються карантинних норм. Багато одеситів не дотримуються дистанції і стоять без масок.

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Переповнені лікарні

Мер Одеси Труханов розповів, що в лікарнях готують відділення для ковідних пацієнтів. Наразі вирішили виділити нових 20 місць.

Проте Труханов додає, що питання про облаштування лікарень залишається відкритим. Міська влада сподівається на допомогу з боку державної влади.