До парламенту надійшли документи про позачергові вибори мера Кривого Рогу

До Верховної Ради надійшли документи щодо позачергових виборів мера Кривого Рогу. Тепер парламент має 90 днів, щоб прийняти рішення.

Нардеп Олександр Качура зазначив, що орієнтовно це питання розглядатимуть на засіданні профільного комітету у наступну середу, тобто 20 вересня.

Раніше Тимчасовий мер Кривого Рогу просить Раду призначити в місті нові вибори

Чому потрібні позачергові вибори

Попереднього мера Кривого Року Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у власному будинку у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. У політика було вогнепальне поранення, а біля тіла лежала рушниця.

Поліція оприлюднила результати розслідування загибелі Павлова. Правоохоронці спростували можливість умисного вбивства мера. Основною версією є самогубство, пов'язане із виконанням службових обов'язків міського голови, або доведення до самогубства.

Кривий Ріг тимчасово очолює Вілкул

Колишній мер Юрій Вілкул тимчасово став главою міської ради. Спочатку посаду мав обійняти Олександр Котляр, однак він відмовився.

Раніше припускали, що вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на останню неділю жовтня чи останню неділю березня.



Клопотання про вибори / Фото Олександра Качури



До Ради надійшли документи про вибори у Кривому Розі / Фото Олександра Качури

Текст публікації Качури:

У Раду зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу.

У Парламенту тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення.

Орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету держвлади і місцевого самоврядування відбудеться в наступну середу.