До проєкту держбюджету-2021 внесли вже понад 5 000 поправок, – нардепка Кравчук
Народні депутати внесли до проєкту державного бюджету на 2021 рік понад п'ять тисяч поправок. Бюджетний комітет розглядатиме їх наступного тижня.
Бюджетний комітет працюватиме за потреби у режимі відеоконференції, онлайн. Про це розповіла заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Прямий", пише 24 канал.
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За її словами наступного тижня бюджетний комітет буде розглядати поправки до проєкту держбюджету-2021.
Подали приблизно п'ять тисяч правок до бюджету. Це доволі складна робота,
– зазначила Кравчук.
Нардепка також висловила сподівання, що народні депутати зможуть зібратися на засідання парламенту для розгляду проєкту бюджету в першому читанні.
До слова, через спалах коронавірусу в Раді скасували пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6 – 9 жовтня. Однак на 20 жовтня заплановане засідання щодо бюджету.
Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу