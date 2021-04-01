У трубах було 80 кілограмів кокаїну: 4 громадян Ізраїлю судитимуть в Україні

Прокуратура Одеси 1 квітня направила до суду справу про 80 кілограмів контрабандного кокаїну. Наркотики виявили в одеському порту ще наприкінці серпня 2020 року. Відтоді в перевезенні підозрюють 4 громадян Ізраїлю.

Наркотичну речовину розфасували та запхали в залізні труби. Орієнтовна ціна конфіскату – 30 мільйонів доларів.

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Затримані за перевезення контрабандного кокаїну / Фото Прокуратури Одещини

Детальніше про контрабанду

Про виявлення кокаїну повідомили 1 вересня 2020 року. Він прибув до Одеського порту в контейнері з Республіки Перу. Наркотики було розфасовано в 114 брикетів із фірмовим маркуванням (літери MAM і цифри). Слідчі вважають, що це вказує на те, що вантаж належить наркосиндикату.



Брикети зі знайденим кокаїном / Фото Прокуратури Одещини

Упакування наркотичної речовини заховали в конструкціях верстату. Тому, щоб їх виявити, правоохоронцям довелося частково розібрати пристрій.



Верстат, де заховали наркотики / Фото Прокуратури Одещини

Яке покарання загрожує підозрюваним

Розслідування проводили слідчі управління СБУ спільно з прикордонниками. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про контрабанду наркотичних засобів.

Якщо провину цих людей доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми. Також у них конфіскують майно.

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Цікавий факт із мережі

Як зазначає телеграм-канал "Х***я Одесса", коли новина про цю контрабанду з'явилась на сайті прокуратури, йшлося про більшу кількість кокаїну – 120 кілограмів. Їх тоді оцінювали в 40 мільйонів доларів.



Порівняння двох новин про контрабанду кокаїну / Скриншот "Х***я Одесса"