До 1 травня усім військовим мають виплатити підвищені пенсії, – Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко наголосив, що до початку наступного місяця всі пенсії військовим мають бути перераховані і виплачені в повному обсязі.

Про це він написав у Twitter.

Безумовно, перерахунок пенсій військовим пенсіонерам має свою специфіку, яка полягає в багатокроковості цієї проблеми, але ще раз наголошую – до 1 травня всі пенсії мають бути перераховані і виплати мають бути здійснені в повному обсязі

– сказав Розенко під час селекторної наради.

До 1 травня всі пенсії військовим мають бути перераховані і виплачені в повному обсязі https://t.co/EkIymDDnfs — Павло Розенко(press) (@Rozenko_press) April 11, 2018

Міністр розповів що на сьогодні є 544 тисяч військових пенсіонерів, які потребують перерахунку пенсій, ми маємо довідки лише для біля 500 тисяч пенсіонерів.

Зазначимо, що на зараз вже отримали відповідні підвищені виплати близько 316 тисяч осіб.