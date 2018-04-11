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До 1 травня усім військовим мають виплатити підвищені пенсії, – Розенко

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Розенко запевнив, що пенсії військовим нарахують до 1 травня
Розенко запевнив, що пенсії військовим нарахують до 1 травня / Фото з відкритих джерел

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко наголосив, що до початку наступного місяця всі пенсії військовим мають бути перераховані і виплачені в повному обсязі.

Про це він написав у Twitter.

Безумовно, перерахунок пенсій військовим пенсіонерам має свою специфіку, яка полягає в багатокроковості цієї проблеми, але ще раз наголошую – до 1 травня всі пенсії мають бути перераховані і виплати мають бути здійснені в повному обсязі
– сказав Розенко під час селекторної наради.

Міністр розповів що на сьогодні є 544 тисяч військових пенсіонерів, які потребують перерахунку пенсій, ми маємо довідки лише для біля 500 тисяч пенсіонерів.

Зазначимо, що на зараз вже отримали відповідні підвищені виплати близько 316 тисяч осіб.

Теги: Новини України Павло Розенко Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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