До 8,5 років в'язниці засудили біженця за вбивство школярки у Німеччині

У грудні 2017 року хлопець за допомогою ножа вбив 15-річну школярку, з якою раніше товаришував. Прокурори припускають, що хлопець походить з Афганістану.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

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Зазначається, що мотивом скоєного були ревнощі після того, як дівчина покинула обвинуваченого. Судовий процес проходив у закритому режимі, оскільки на момент скоєння злочину обвинувачений імовірно був неповнолітнім.

Коли хлопця затримали правоохоронці він заявив, що йому 15 років, і що він прибув до Німеччини як біженець та без супроводу дорослих.

Під час розслідування у правоохоронців виникли сумніви щодо віку хлопця і тому було призначено спеціальну експертизу.

Результат експертизи показав, що на момент скоєння злочину молодику було від 17,5 до 20 років. Під час судового процесу він повністю розкаявся в скоєному.

Нагадаємо, у німецькому місті Хемніц, що на сході країни неподалік від кордону з Чехією, стались протести праворадикалів, які переросли у сутички з поліцією.