До бази "Миротворця" загриміли російські актори з фільму "Пригоди Електроніка"

До бази даних українського сайту "Миротворець" потрапили актори, брати-близнюки Юрій та Володимир Торсуєви, які виконали головні ролі у радянському фільмі "Пригоди Електроніка". Причиною стали поїздки акторів на окуповані території Донбасу.

Про це свідчить інформація на сайті "Миротворець".

У повідомленні пояснюється, що брати Торсуєви внесені в базу даних за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення" на непідконтрольну Києву територію Донбасу і "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах".

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Юрій та Володимир Торсуєви потрапили до бази "Миротворця"

Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".