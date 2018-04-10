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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До бази "Миротворця" загриміли російські актори з фільму "Пригоди Електроніка"

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Юрій та Володимир Торсуєви у фільмі
Юрій та Володимир Торсуєви у фільмі "Пригоди Електроніка" / Фото з вільних мереж

До бази даних українського сайту "Миротворець" потрапили актори, брати-близнюки Юрій та Володимир Торсуєви, які виконали головні ролі у радянському фільмі "Пригоди Електроніка". Причиною стали поїздки акторів на окуповані території Донбасу.

Про це свідчить інформація на сайті "Миротворець".

У повідомленні пояснюється, що брати Торсуєви внесені в базу даних за "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення" на непідконтрольну Києву територію Донбасу і "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах".

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Юрій та Володимир Торсуєви потрапили до бази
Юрій та Володимир Торсуєви потрапили до бази "Миротворця"

Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Кіно LifeStyle Анексія Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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