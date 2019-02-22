До бюджету України надійшли гроші оточення Януковича

На рахунок Держказначейства України перерахували 1,5 мільярда гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Гроші у сумі 1 мільярд 478 мільйонів 480 тисяч надійшли на банківський рахунок Державної казначейської служби 22 лютого, повідомила прес-секретаря генпрокурора Лариса Сарган.

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15 лютого генпрокурор Юрій Луценко анонсував, що у найближчі дні до держбюджету надійдуть конфісковані гроші оточення Януковича.

Ці гроші скерують до Міноборони та витратять на підтримку армії. Українські військові отримають нові ракети, протитанкові керовані ракетні снаряди, бронемашини та системи управління вогнем. Крім того, гроші використають для завершення комплексної системи облаштування держкордону.

Що зараз із Віктором Януковичем? У січні 2019 року український суд визнав Януковича винним у державній зраді, пособництві в умисних діях для зміни меж території та держкордону України, пособництві у веденні агресивної війни. Екс-президенту доведеться відсидіти 13 років у в'язниці, якщо повернеться в Україну.



Державна зрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у президента РФ Володимира Путіна застосувати його війська для "відновлення законності" в Україні. Так почалися анексія Криму та конфлікт на Донбасі.



Невдовзі після вироку українського суду Янукович дав прес-конференцію у Москві. Він переконував, що більшість українців не вірять у його провину, а війна на Донбасі – нібито "конфлікт", створення Православної церкви України – "великий гріх" та багато іншого.