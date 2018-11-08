23:16
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      До чого може призвести дефіцит води в організмі

      723 Читать новость на русском
      До чого може призвести дефіцит води в організмі
      До чого може призвести дефіцит води в організмі / sciencealert.com

      Організм людини на 70% складається з води. Саме тому кожна людина повинна стежити за обсягом води в організмі.

      Про це пише дієтолог Світлана Фус в Insagram.

      Читайте також: Не гени: що впливає на довголіття

      Вона нагадала, що кров людини складається з 83% води, мозок, серце, м’язи містять 76% рідини. Навіть кістки складаються з води, але лише на 15-20%.

      Те, що вона справді потрібна людині, свідчить той факт, що без води людина може прожити кілька днів, а без їжі – кілька тижнів.

      Що може статися з організмом при зниженні рівня води:

      – на 2% – погіршується самопочуття, виникає нудота, сонливість;
      – на 6-10% – поява головного болю, задишка, порушення свідомості;
      – на 11-20% – погіршення слуху, зору, судоми в м'язах;
      – на 25% – настає смерть.

      via GIPHY

      Тому обсяг води – це обов’язкова умова нормального функціонування організму. Зневоднення може стати причиною розвитку та наслідком низки захворювань.

      Дефіцит води в організмі може призвести до:

      • підвищення тиску;
      • напади мігреней;
      • біль у спині і у суглобах;
      • зайва вага;
      • закрепів;
      • утворення каменів у нирках і жовчному міхурі.

      До чого може призвести дефіцит води в організмі
      До чого може призвести дефіцит води в організмі

      Недостатня кількість води в організмі впливає й на зовнішній вигляд людини: шкіра стає млявою та зморщеною, волосся – сухим та ламким, а нігті починають розшаровуватися.

      А при нормальному балансу води в організмі знижується холестерин, нормалізується тиск та робота кишківника.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Важность употребления воды . В среднем, наш организм состоит на 70% из воды. Например, в крови 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже кости на 15-20% состоят из воды. . Важность ее в нашем организме подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды - только несколько дней. .Если объем воды в организме снижается всего: . на 2% - ухудшается самочувствие, появляется тошнота, сонливость на 6-10% возникают головная боль, одышка, нарушения сознания на 11-20% ухудшается слух, зрение, могут присутствовать судороги в мышцах при потерях 25% - наступает смерть. . Да, неприятно читать данный факт, но настает понимание того, что объем воды в нашем организме нужно всегда поддерживать. Нормальное ее содержание в органах и тканях - важный фактор для функционирования, а для всего организма - это условие существования. . Доказано, что одной из главных причин развития и следствием многих заболеваний - это обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступов мигрени, боли в спине и суставах, лишнем весе. Недостаток жидкости приводит к запорам и образованию камней в почках, желчном пузыре. Недостаточное употребление воды сопровождается сменой состояния: . кожи - становится вялой и сморщенной волос - становятся сухими и ломкими ногтей - начинают слоиться . Когда организм получает достаточное количество воды, снижается холестерин, нормализуется давление, работа кишечника. Волосы становятся более здоровее, кожа наполняется влажностью, уходят мелкие морщинки и сухость. . Вода наполняет нашу жизнь здоровьем. А как вы относитесь к воде? #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

      A post shared by Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus) on

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      сьогодні , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      сьогодні , 22:01 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      сьогодні , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      сьогодні , 21:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      сьогодні , 20:32 Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      Артем Овдієнко
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук