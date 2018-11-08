До чого може призвести дефіцит води в організмі
Організм людини на 70% складається з води. Саме тому кожна людина повинна стежити за обсягом води в організмі.
Про це пише дієтолог Світлана Фус в Insagram.
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Вона нагадала, що кров людини складається з 83% води, мозок, серце, м’язи містять 76% рідини. Навіть кістки складаються з води, але лише на 15-20%.
Те, що вона справді потрібна людині, свідчить той факт, що без води людина може прожити кілька днів, а без їжі – кілька тижнів.
Що може статися з організмом при зниженні рівня води:
– на 2% – погіршується самопочуття, виникає нудота, сонливість;
– на 6-10% – поява головного болю, задишка, порушення свідомості;
– на 11-20% – погіршення слуху, зору, судоми в м'язах;
– на 25% – настає смерть.
Тому обсяг води – це обов’язкова умова нормального функціонування організму. Зневоднення може стати причиною розвитку та наслідком низки захворювань.
Дефіцит води в організмі може призвести до:
• підвищення тиску;
• напади мігреней;
• біль у спині і у суглобах;
• зайва вага;
• закрепів;
• утворення каменів у нирках і жовчному міхурі.
До чого може призвести дефіцит води в організмі
Недостатня кількість води в організмі впливає й на зовнішній вигляд людини: шкіра стає млявою та зморщеною, волосся – сухим та ламким, а нігті починають розшаровуватися.
А при нормальному балансу води в організмі знижується холестерин, нормалізується тиск та робота кишківника.
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