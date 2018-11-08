Організм людини на 70% складається з води. Саме тому кожна людина повинна стежити за обсягом води в організмі.

Про це пише дієтолог Світлана Фус в Insagram.

Читайте також: Не гени: що впливає на довголіття

Вона нагадала, що кров людини складається з 83% води, мозок, серце, м’язи містять 76% рідини. Навіть кістки складаються з води, але лише на 15-20%.

Те, що вона справді потрібна людині, свідчить той факт, що без води людина може прожити кілька днів, а без їжі – кілька тижнів.

Що може статися з організмом при зниженні рівня води:

– на 2% – погіршується самопочуття, виникає нудота, сонливість;

– на 6-10% – поява головного болю, задишка, порушення свідомості;

– на 11-20% – погіршення слуху, зору, судоми в м'язах;

– на 25% – настає смерть.

Тому обсяг води – це обов’язкова умова нормального функціонування організму. Зневоднення може стати причиною розвитку та наслідком низки захворювань.

Дефіцит води в організмі може призвести до:

• підвищення тиску;

• напади мігреней;

• біль у спині і у суглобах;

• зайва вага;

• закрепів;

• утворення каменів у нирках і жовчному міхурі.



До чого може призвести дефіцит води в організмі

Недостатня кількість води в організмі впливає й на зовнішній вигляд людини: шкіра стає млявою та зморщеною, волосся – сухим та ламким, а нігті починають розшаровуватися.

А при нормальному балансу води в організмі знижується холестерин, нормалізується тиск та робота кишківника.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.