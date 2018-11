До чого може призвести дефіцит води в організмі

Важность употребления воды . В среднем, наш организм состоит на 70% из воды. Например, в крови 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже кости на 15-20% состоят из воды. . Важность ее в нашем организме подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды - только несколько дней. .Если объем воды в организме снижается всего: . на 2% - ухудшается самочувствие, появляется тошнота, сонливость на 6-10% возникают головная боль, одышка, нарушения сознания на 11-20% ухудшается слух, зрение, могут присутствовать судороги в мышцах при потерях 25% - наступает смерть. . Да, неприятно читать данный факт, но настает понимание того, что объем воды в нашем организме нужно всегда поддерживать. Нормальное ее содержание в органах и тканях - важный фактор для функционирования, а для всего организма - это условие существования. . Доказано, что одной из главных причин развития и следствием многих заболеваний - это обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступов мигрени, боли в спине и суставах, лишнем весе. Недостаток жидкости приводит к запорам и образованию камней в почках, желчном пузыре. Недостаточное употребление воды сопровождается сменой состояния: . кожи - становится вялой и сморщенной волос - становятся сухими и ломкими ногтей - начинают слоиться . Когда организм получает достаточное количество воды, снижается холестерин, нормализуется давление, работа кишечника. Волосы становятся более здоровее, кожа наполняется влажностью, уходят мелкие морщинки и сухость. . Вода наполняет нашу жизнь здоровьем. А как вы относитесь к воде? #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

