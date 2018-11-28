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      До чого можуть призвести проблеми із зубами

      2378 Читать новость на русском
      До чого можуть призвести проблеми із зубами
      До чого можуть призвести проблеми із зубами / tedfordfamilydentistry.com

      Якщо у вас болить голова чи ви відчуваєте дискомфорт у шлунку, то це може свідчити про проблеми із зубами. Відсутність зубів може серйозно повипливати на загальний стан організму.

      Про це пише лікар, керівник львівського стоматологічного центру Symmetrica Костянтин Ковершніков, інформує Zaxid.net.

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      Проблеми із зубами можуть вплинути на здоров’я шлунку

      Через втрату зубів людина не може добре пережовувати їжу. Через це погано пережована їжа завдає стресу слизовій оболонці. Це може призвести до гастритів. Засвоїти великі шматки у шлунку набагато складніше.

      Проблеми із зубами можуть вплинути на здоров’я шлунку
      Проблеми із зубами можуть вплинути на здоров’я шлунку

      Це може погано вплинути на хребет

      Проблеми із зубами можуть призвести до проблем із поставою. Виникають проблеми із ковтанням, це призводить до болю у м’язах шиї та обличчя.

      Це може погано вплинути на хребет
      Це може погано вплинути на хребет

      Щоб вберегтися від цього, необхідно час від часу відвідувати пародонтолога. При відсутності зубів можна зробити імплантацію.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Стоматологія Гігієна Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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