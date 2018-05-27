До Дня Києва Порошенко опублікував видовищну панораму столиці
Президент України Петро Порошенко 27 травня привітав з днем Києва українців і, зокрема, жителів столиці.
Відповідне привітання президент опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаю всіх киян і українців, які душею і серцем люблять столицю!", – мовиться у короткомі вітанні Порошенка.
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До цих слів глава держави додав чарівну панораму на 360 градусів із видом на Київ та, зокрема, Дніпро.
Нагадаємо, що 27 травня відзначається День Києва – 1536-й день народження міста. З цієї нагоди з 13:00 до 21:00 на вуличній сцені біля КМДА (вулиця Хрещатик, 36) відбудеться великий концерт.
Джерело: 24 Канал
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