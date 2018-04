До Дня рок-н-ролу: легенди світу музики, які змінили наш світогляд

Рок-н-рол колосально змінив людський світогляд. Він перевернув погляд на музику, з нього народилося безліч нових жанрів. До Дня рок-н-ролу згадуємо легендарних зірок сцени.

З чого все почалося

Рок-н-рол зародився у повоєнні часи, коли люди оговтувалися від страхіть двох світових воєн. Здавалося, немає нічого постійного і цей світ на межі катастрофи. Тут і народилася музика для вільних людей: без обмежень, без упереджень. Адже концепція рок-н-ролу: живи і насолоджуйся!

Дата святкування не просто так придумана. Вона має під собою підґрунтя. Фактично у цей день почалася нова епоха музики.

Є дві дати: 12 і 13 квітня. Пояснюємо чому. Дата прив’язана до однієї з ключових подій в історії рок-н-ролу. 12 квітня 1954-го року мав відбутися запис синглу Білла Хейлі спільно c групою The Comets під назвою (We’re Gonna) Rock Around the Clock. Однак запис відбувся днем пізніше – 13 квітня. Точніше музиканти прийшли під кінець 12 квітня, але три версії синглу записували уже 13 числа.

Білл Хейлі з піснею "Rock Around the Clock": дивіться відео

Білл Хейлі



Його славу затьмарив Елвіс Преслі

Один з перших творців рок-н-ролу Білл Хейлі (справжнє ім’я Вільям Джон Кліфтон Хейлі) популяризував цей напрямок у музиці на початку 1950-х років.

За своє життя музикант продав понад 25 млн платівок! Музика оточувала його з дитинства, обоє батьків грали на музичних інструментах і влаштовували вдома концерти.

Особливу популярність принесла йому легендарна Rock Around the Clock.

Елвіс Преслі



Просто Король

Славу Хейлі затьмарили нові зірки рок-н-ролу. Серед них – Король Елвіс Преслі. Він один з найуспішніших музикантів світової історії. Елвіс встановив рекорди у звукозаписі, які досі ніхто не перевершив!

Елвіс із дитинства виростав в оточенні музики й релігії. Далі він зробив блискавичну кар’єру музиканта і актора. Став настільки популярним, що більшість людей зазвичай називає його просто "Елвіс" або "Король рок-н-ролу". А у Штатах за ним закріпилося просто "Король".

The Beatles



Найпопулярніші музиканти усіх часів

Легендарна Ліверпульська четвірка, яка сформувала цілі покоління людей по всьому світу.

До першого складу входили:

Джон Леннон (вокал, ритм-гітара)

Пол Маккартні (вокал, ритм-гітара)

Джордж Гаррісон (вокал, соло-гітара)

Стюарт Саткліфф (бас-гітара)

Піт Бест (ударні)

1961 року Саткліфф залишив гурт, і місце бас-гітариста зайняв Маккартні

Найвідоміший музичний гурт за всю історію людства. Такий титул носить The Beatles. Також музиканти є найуспішнішими з комерційної точки зору. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників! Всього бітли випустили 15 альбомів. І досі мають мільйони шанувальників по всьому світу.

The Rolling Stones



Впізнаєте дідусів?

Ще один легендарний англійський рок-гурт The Rolling Stones. Його заснували вокаліст Мік Джаггер та гітарист Кіт Річардс. За свою кар’єру гурт випустив 22 студійних альбоми (британські версії; у США видано 24 альбоми), 8 концертних альбомів (9 у США) і численні збірники!

Вони досі збирають повні стадіони, від них фанатіють люди різного віку, адже The Rolling Stones грають рок-н-рол уже понад 40 років!

Фактично The Beatles і The Rolling Stones розділили рок-н-рол і дали поштовх до створення інших жанрів. Якщо послідовники перших створюють більш мелодійну музику, то The Rolling Stones породили більш важкі жанри року.

Сід Вішез



Сіда давно нема, а його образ живе

Як справжня зірка рок-н-ролу, Сід Вішез (справжнє ім'я Джон Саймон Рітчі) помер у 21 рік від передозування наркотиками. Попри це він встиг стати легендою рок-н-ролу, культовою постаттю панк-культури.

Англійський рок-музикант, бас-гітарист панк-гурту Sex Pistols, один із провідників анархістського руху в 1975—1979 роках. Про Сіда знято безліч фільмів, його часто згадують у художніх творах.

Оззі Осборн



Дідусь Оззі досі збирає стадіони

Великий і жахливий Оззі Осборн (Джон Майкл Осборн) досі тішить шанувальників. Але почалося усе з дитинства. Його мама грала на піаніно і привчала дітей до музики. А от батько був алкоголіком і бив матір. Це вплинуло на формування особистості Осборна. Оззі працював різником, а також був копачем могил на цвинтарі. Через дрібні крадіжки відсидів кілька років у в’язниці. Тут він зробив собі на пальцях відоме татуювання OZZY.

Після тюрми Оззі спробував себе у кількох гуртах. Однак лише Black Sabbath допомогли здобути популярність, а потім розпочати й сольну кар’єру.

Оззі є одним із засновників важкого металу. А його шоу – страхітливі і вражаючі.

Курт Кобейн



Його хрипкий голос досі імітують тисячі музикантів

Курт Кобейн – музикант і композитор, фронтмен гурту Nirvana. Вважається одним із засновників гранджу. Кобейн був не просто музикантом, а "голосом покоління", Nirvana – флагманом "покоління Х".

Гурт встиг видати всього 3 альбоми і здобути світову славу. Все обірвалося зі смертю Курта Кобейна. Він вкоротив собі віку. Хоча є й версії, що його вбили. Тим не менше, Курт залишається кумиром для мільйонів.

Звичайно, це лише невеличка частинка зірок рок-н-ролу. Усі вони такі різні і неповторні, кожен вніс свою частку у велику справу, у справжню музику. Вітаємо усіх любителів рок-н-ролу зі святом!