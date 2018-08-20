До і після виборів: які партії ігнорують свої ж політичні обіцянки

Народні депутати шести парламентських фракцій підтримували “програмні закони” протягом чотирьох років роботи нинішнього парламенту. Журналісти проаналізували індивідуально відібраних понад 40 законопроектів для кожної фракції, які збігаються з їхними передвиборчими зобов’язаннями.

Про це повідомляє Bihus.Info.

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Фракція "Опоблоку" лідирує за кількістю депутатів, які систематично ігнорують голосування законів, що відповідають їхній передвиборчій програмі. 80-97% таких голосувань пропустили Сергій Льовочкін, Юхим Звягільский, Євген Бакулін, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Юлія Льовочкіна, Дмитро Бобкін, Наталія Королевська, Денис Омельянович, Юрій Солод.



Партія "Опозиційний блок"

Абсолютний лідер ігнорування законів, що відповідають передвиборчій програмі "БПП", – нардеп Віталій Чепинога. Це, екс-прес-секретар Юлії Тимошенко, який пройшов у нинішній парламент від "Блоку Порошенка". Політик пропустив або не підтримав 93% голосувань за програмні обіцянки президентської політсили.

Крім того, понад 60% ключових голосувань "БПП" проігнорували такі її представники: агробізнесмени Вадим Нестеренко та Вадим Кривохатько, засновник "Інтернет партії України" Дмитро Голубов, юристка Наталія Агафонова, сестра військового прокурора – письменниця Марія Матіос.



Блок Петра Порошенка

У "Народному фронті" трійка лідерів за показниками проігнорованих "програмних законопроектів" виглядає так: власник підприємства-виробника акумуляторів Денис Дзензерський, авторка законопроекту про скорочення предметів декларування Тетяна Донець та фігурант кримінального провадження НАБУ Євген Дейдей. Вони пропустили або не підтримали більше половини ключових голосувань "Народного фронту".



Партія "Народний фронт"

Жоден з "радикалів", які на час дослідження є народними депутатами, не проігнорував більше половини "програмних законопроектів". Однак 40-43% таких голосувань пропустили Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук та Оксана Корчинська. Крім того, нардеп-радикал Андрій Артеменко вибув з парламенту після скандалу із канадським громадянством і позбавлення українського.



"Радикали Ляшка"

Понад 40% голосувань за закони, що відповідають програмі "Батьківщини", проігнорували депутати Владислав Бухарєв, Сергій Власенко, Ігор Луценко. Більше за них пропустила тільки нардеп Надія Савченко, зокрема, через затримання за гучними звинуваченнями у підготовці теракту в Раді.



Партія "Батьківщина"

У фракції "Самопоміч" найменше депутатів, які систематично не голосують за передвиборчі обіцянки. Більше половини ключових голосувань фракції проігнорував тільки нардеп Семен Семенченко.



Партія "Об'єднання "Самопоміч"