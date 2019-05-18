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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      До інавгурації Зеленського Київ почнуть перекривати 19 травня: якою буде схема руху

      178 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      20 травня, у день, коли відбудеться інавгурація обраного президента Володимира Зеленського, рух у Києві буде обмежено. Також подібні заходи з боку правоохоронців можна буде спостерігати й за день до церемонії – у неділю, 19 травня.

      Як пояснюють у поліції, вони змушеними були вдатися до таких кроків, оскільки до столиці України прибувають численні міжнародні делегації та гості.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      Як вулиці буде перекрито у день інавгурації Зеленського:

      • вулиця Липська: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
      • проспект Бажана: від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
      • Наддніпрянське шосе: від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
      • Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
      • Дніпровський узвіз: від Набережного шосе до Паркової дороги;
      • алея Герої Крут: від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
      • вулиця Івана Мазепи: від площі Слави до станції метро "Арсенальна";
      • вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
      • Паркова дорога: від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
      • вулиця Шовковична: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
      • вулиця Круглоуніверситетська: від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
      • вулиця Лютеранська: від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
      • вулиця Городецького: від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;
      • вулиця Ольгінська: від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
      • вулиця Інститутська: від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
      • Кріпосний провулок: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
      • вулиця Липська: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
      • вулиця Садова: від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
      • вулиця Пилипа Орлика: від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця
      • вулиця Академіка Богомольця: від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.

      Інавгурація, Зеленський, Київ, поліція, перекрито рух
      Інавгурація, Зеленський, Київ, поліція, перекрито рух
      Які вулиці перекриють у Києві до інавгурації Зеленського: схема 

      Зауважимо, що Липську почнуть перекривати ще 19 травня о 7:00. Щодо решти магістралей, то їх почнуть перекривати 20 травня о 6:00. Відкриють вулиці для проїзду після завершення урочистих заходів 20 травня.

      Поліція закликала водіїв взяти до уваги цю інформацію та обрати інші маршрути 19 та 20 травня.

      Раніше у команді Володимира Зеленського хотіли, аби інавгурація обраного президента відбувалася 19 травня. Таке бажання вони пояснювали тим, що у вихідний жителям і гостям буде легше добиратися до місця церемонії, оскільки Київ буде не таким перевантаженим через перекриття вулиць, як у перший робочий день тижня.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?

      Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського. Відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб, захід пройде 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

      Якою є процедура інавгурації Президента України?Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.

      Урочисте засідання з нагоди вступу на посаду Президента України відкриває голова ВР, далі лунає державний гімн України. Опісля спікер повідомляє про присутніх на урочистому засіданні осіб і надає слово очільнику ЦВК для оголошення результатів президентських виборів.

      Наступне, голова КС повідомляє про виконання новообраним Президентом України усіх Конституційних вимог щодо несумісності з посадою Президента України, відсутності інших обставин, що унеможливлюють складання ним присяги. Після цього запрошує до трибуни новообраного Президента України та вручає йому текст присяги українському народові, зміст якої визначено Конституцією.

      Новообраний президент, поклавши праву руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє проголошує присягу українському народові, підписує її та передає підписаний текст голові Конституційного суду. Останній, зі свого боку, оголошує, що новообраний Президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України та вступив на посаду Президента України.

      У підсумку голова Конституційного суду України передає Голові Верховної Ради України текст присяги українському народові, підписаний Президентом України. Голова ЦВК вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України, а голова Конституційного суду – офіційні символи влади Президента України (прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України).

      На завершення, новий президент проголошує звернення до українського народу — інавгураційну промову із трибуни Верховної Ради, після чого займає місце у сесійній залі парламенту біля прапора Президента України. Голова Верховної Ради України закриває урочисте засідання, присвячене вступу на посаду новообраного Президента України. Лунає Державний гімн України.

      що ще відомо про ігавгурацію володимира зеленського:
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      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Новини Києва Володимир Зеленський Авто 24 Поліція
      Джерело: 24 канал
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