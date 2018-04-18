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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До Кабміну передали вимоги активістів запобігти підвищенню цін на паливо

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Паливо
Паливо / voloshyna.org.ua

Громадська організація "АвтоЕвроСила" і кілька інших громадянських об'єднань проводять під Кабміном мітинг проти очікуваного різкого підвищення цін на паливо.

Як заявив лідер "АвтоЕвроСили" Олег Ярошевич, завдання сьогоднішньої акції – звернути увагу Кабміну на неприпустимість введення квот на імпортний бензин. Таке рішення ММКТ було б в інтересах одного гравця –компанії "Уртатнафти", яка контролюється кількома олігархами, в тому числі Ігорем Коломойським, передає РБК-Україна.

У списку вимог, які активісти передали на ім'я прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, – зупинити маніпуляції навколо створення і введення штучного ембарго на паливо і, як наслідок, штучного підняття цін на паливо на 40%.

Ярошевич розповів, що з достовірних джерел стало відомо, що в середу, 18 квітня, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку планує не тільки розглянути пропозицію "Укртатнафти", але і прийняти свідомо узгоджене рішення про початок розслідування щодо імпорту нафтопродуктів. Таке рішення буде супроводжуватися введенням квот і встановленням мит на поставки бензину і ДТ понад квоту, що призведе до подорожчання палива на 30-40%.

"Якщо сьогодні на Кабміні приймуть рішення, в результаті якого подорожчає паливо, то за паливом по ланцюжку виростуть ціни на продукти, проїзд в транспорті, одяг, медикаменти. Ми здатні зупинити цю аферу Кабміну, якщо нас буде багато...", – зазначив Олег Ярошевич.

Теги: Кабінет Міністрів України Пальне Міністерство економічного розвитку і торгівлі Володимир Гройсман Ігор Коломойський Ціни
Джерело: 24 Канал
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