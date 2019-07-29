До кінця року житло в новобудовах подорожчає на 3-5%, – експерт з продажів

Затяжний виборчий період в Україні добігає кінця. Результати парламентських виборів уже відомі. Верховна Рада нового скликання уже незабаром має зібратись на своє перше засідання.

Фахівці, у свою чергу, роблять прогнози, як політичні перестановки в країні можуть змінити життя звичайних українців. Нерухомість 24 з'ясовувала, який вплив результати виборів матимуть на процеси на ринку нерухомості України.

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Керівник відділу продажів ЖК Svitlo Park у Києві Олександр Панфілов прогнозує, що завершення виборчого процесу та збереження економічної стабільності мають суттєво пожвавити первинний ринок нерухомості.

Для порівняння він наводить цифри, що від початку року ціни на житло формату "місто в місті", як найбільш ліквідне і затребуване житло у столиці, зросли лише на 2%. Водночас вартість будівництва (будматеріалів та будівельно-монтажних робіт) збільшилася на 6%).

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Чому не піднімали ціни на житло до виборів? Фахівець пояснює, що здебільшого забудовники утрималися від перегляду цін, мотивуючи це вичікувальною позицією потенційних покупців, у період політичних перипетій.

Пауза на ринку, пов'язана з тривалістю виборчих перегонів, затягнулась на 4 місяці. Потенційних покупців стримувала невідомість, а з іншого боку – забудовники, аби втримати продажі, не квапилися підвищувати ціни, підтягуючи їх до рівня зростання собівартості будівництва.

Експерт зауважує, що за 2 тижні напередодні парламентських виборів на ринку відчувалось певне пожвавлення. Спровоковане воно було прогнозами щодо обвалу гривні після 21 липня. Певна частина людей, які мали заощадження у гривні і мали намір вкласти їх у придбання нерухомості, таки зважились на придбання житла на первинному ринку, чим і спровокували незначний ажіотаж.



Напередодні виборів на первинному ринку нерухомості було відчутне певне пожвавлення

Чого чекати від ринку до кінця року? За прогнозами фахівця з продажів, цілком ймовірно, що вже у найближчі місяці ціни на первинному ринку будуть відчутно відкориговані.

По-перше, через пожвавлення попиту після закінчення виборчого марафону. По-друге, через активний будівельний сезон – можливе зростання вартості будівництва ще на 3-4 %.

Цілком ймовірно, що до кінця року ціни на первинному ринку нерухомості України збільшаться ще на 3-5% залежно від проекту, концепції, його розташування, планувань тощо,

– резюмував Олександр Панфілов.

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