До Києва повернеться гаряча вода: Кабмін доручив виділити гроші

У середу, 29 серпня, Кабінет Міністрів Україні на своєму засідання дав доручення Міністерству фінансів виділити київській владі цільову субвенцію у розмірі 729 мільйонів гривень. Це дозволить "Київтеплоенерго" підписати угоду на постачання газу з "Нафтогазом".

Про це повідомляє "Громадське".

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Зазначається, що субвенція необхідна для збалансування дебіторської та кредиторської заборгованості новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго", яке стало правонаступником боргів "Київенерго".

Нагадаємо, що раніше гарячою водою киян забезпечувала приватна компанія Рената Ахметова. А відтепер це робитиме комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Теплові мережі та котельні на його баланс передали ще у травні, а тепер – і ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергію".