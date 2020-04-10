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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      До Києва прибуде декілька авіарейсів з-за кордону: людей помістять на обов’язкову обсервацію

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      Кличко розповів про обсервацію киян / 24 канал

      До України 10 квітня прибудуть чергові рейси з-за кордону з евакуйованими громадянами через коронавірус. Серед них буде 150 киян, яких помістять на обов’язкову обсервацію.

      Мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу наголосив, що Київ облаштував бази для обсервації.

      Тим часом Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

      Зараз їх шість, на одну з них сьогодні поселять киян,
      – додав Кличко.

      За словами Кличка, на вихідних поліція посилить контроль вулиць. Мер вкотре наголосив на важливості дотримання правил карантину. 

      Зауважимо, що Україна вже закрила кордони для іноземців, але продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. Дипломатам вдалося повернути вже понад 145 тисяч людей. Як відбувається евакуація – читайте тут.

      Станом на 10 квітня у рамках системи "Захист" понад 15 тисяч українців звернулися за допомогою через проблеми за кордоном. При цьому 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну. Більше – тут.

      Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

      карантин порушення закон штраф
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні Евакуація українців
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