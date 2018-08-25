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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

До Києва прибула баржа з першою партією херсонських кавунів: "смачні" фото

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Баржа з кавунами з Херсона прибула до Києва
Баржа з кавунами з Херсона прибула до Києва / "Нібулон"

У суботу, 25 серпня, один з найбільших зернотрейдерів України "Нібулон" доставив до Києва першу партію херсонських кавунів.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.

"25 серпня до причалу філії "Переяславська" причалило несамохідне судно NBL-91 разом з буксиром "Анатолій Ганькевич", завантажене першою партією кавунів, зібраних херсонськими фермерськими господарствами", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що шлях через всю Україну судно пройшло трохи більше ніж за три доби.

 

Теги: Новини Києва Новини України Новини Херсона Транспорт
Джерело: 24 канал
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