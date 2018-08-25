До Києва прибула баржа з першою партією херсонських кавунів: "смачні" фото

У суботу, 25 серпня, один з найбільших зернотрейдерів України "Нібулон" доставив до Києва першу партію херсонських кавунів.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.

"25 серпня до причалу філії "Переяславська" причалило несамохідне судно NBL-91 разом з буксиром "Анатолій Ганькевич", завантажене першою партією кавунів, зібраних херсонськими фермерськими господарствами", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що шлях через всю Україну судно пройшло трохи більше ніж за три доби.